كيف يخلصك البقدونس من الكرش

كل الوطن- الصحة والجمال : يعتبر نبات البقدونس من النباتات التي تستخدم في الطعام والسلطات إلا أنه له العديد من الاستخدامات الأخرى الطبية والعلاجية والتجميلية، وكشفت الأبحاث الحديثة عن أن له قدرة كبيرة علي مساعدة الجسم في التخلص من السمنة والحصول علي جسم رشيق.

والبقدونس أيضًا يساعد علي تخلص الجسم من الماء الزائد فهو مدر للبول، ويحتوي علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية، إلي جانب أنه غني بفيتامين أ، ومشروب البقدونس يساعد علي التخلص من “الكرش” في 5 أيام.

ومشروب البقدونس له العديد من الطرق لتحضيره وأحد هذه الطرق بخلط حزمة كاملة منه مع كوب ماء وليمونة واحدة بضربها في الخلاط وتناوله يوميا بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة علي معدة فارغة لمدة 5 أيام.