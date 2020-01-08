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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تعز أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش..أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تعز أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش..أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش

كل الوطن- اليمن- وكالات:   أعلن الجيش اليمني، في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة “الحوثي” في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “أفراد الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة، تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش بجبهة الضباب، غربي المدينة”.

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ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول الأمر.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الثلاثاء أنها أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف اليمنية القريبة من الحدود السعودية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي “الحوثيين” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

الاناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365067

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