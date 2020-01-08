تسجيل الدخول
» » وزير الدفاع الإسرائيلي: المنطقة “ج” بالضفة الغربية ملك لاسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي: المنطقة “ج” بالضفة الغربية ملك لاسرائيل

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
وزير الدفاع الإسرائيلي: المنطقة “ج” بالضفة الغربية ملك لاسرائيل

القدس- الأناضول : قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية، هي ملك لإسرائيل.

وتُشكّل المنطقة “ج” نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

اقرأ أيضا...

وقال بينيت، في مؤتمر حول الاستيطان، عُقد في القدس الغربية “أعلن رسميا إن المنطقة (ج) هي لإسرائيل”، مشيرا الى انه دعا مرارا الى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض.

واعتبر بينيت أن “إسرائيل تخوض حربا حقيقية على المنطقة (ج)”.

وقال “قبل نحو الشهر، عقدت اجتماعا وشرحت التوجيهات بأن دولة إسرائيل ستقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن هذه المناطق (المنطقة ج) ستكون جزءا من دولة إسرائيل”.

ويؤكد الفلسطينيون على أن المنطقة “ج” هي جزء من الضفة الغربية وأن لا دولة فلسطينية بدون هذه المنطقة.

وصعّدت إسرائيل في السنوات الأخيرة من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة، بالتوازي مع تكثيف الاستيطان الإسرائيلية فيها.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365073

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.