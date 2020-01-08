وزير الدفاع الإسرائيلي: المنطقة “ج” بالضفة الغربية ملك لاسرائيل

القدس- الأناضول : قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية، هي ملك لإسرائيل.

وتُشكّل المنطقة “ج” نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقال بينيت، في مؤتمر حول الاستيطان، عُقد في القدس الغربية “أعلن رسميا إن المنطقة (ج) هي لإسرائيل”، مشيرا الى انه دعا مرارا الى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض.

واعتبر بينيت أن “إسرائيل تخوض حربا حقيقية على المنطقة (ج)”.

وقال “قبل نحو الشهر، عقدت اجتماعا وشرحت التوجيهات بأن دولة إسرائيل ستقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن هذه المناطق (المنطقة ج) ستكون جزءا من دولة إسرائيل”.

ويؤكد الفلسطينيون على أن المنطقة “ج” هي جزء من الضفة الغربية وأن لا دولة فلسطينية بدون هذه المنطقة.

وصعّدت إسرائيل في السنوات الأخيرة من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة، بالتوازي مع تكثيف الاستيطان الإسرائيلية فيها.