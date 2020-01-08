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النواب الأمريكي: على ترامب الكف عن استفزاز إيران

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : منذ 48 ثانية
النواب الأمريكي: على ترامب الكف عن استفزاز إيران

شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية تجاه إيران.

وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر: “نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأمريكي في العراق باهتمام. يجب علينا ضمان أمن العسكريين الأمريكيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، وندعو إيران لوقف العنف”.

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وشددت على أن الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لا يمكنها السماح بالحرب.

ونفذ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل ردا على اغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365079

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