المادة 10… ماذا يحدث إذا لم تتفق دول أزمة “سد النهضة”؟

كل الوطن- متابعات: جابت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا” عن التساؤل بشأن ما سيحدث حال عدم توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني، بشأن سد النهضة.

وقالت الوكالة أنه في حال لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن سد النهضة، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015، والتي تنص على أنه “تلتزم الدول الثلاث بتسوية أي نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية”.