وسائل اعلام ايطاليه : حفتر والسراج يجتمعان مع رئيس الوزراء الإيطالي

كل الوطن- سبتونيك عربى: أكدت وسائل إعلام إيطالية أن كل من حفتر والسراج اجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي كونتي في روما، اليوم.

. وقالت وسائل إعلام إيطالية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” الوطني الليبية، فايز السراج و قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر ، سيجتمعان، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في لقاءات منفصلة.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أن “رئيس الوزراء في طرابلس فايز السراج، والمشير خليفة حفتر يتواجدان اليوم في روما للقاء رئيس الوزراء كونتي”.

وأضافت الصحيفة “عقد كونتي لقاء وجها إلى وجه مع حفتر، وسيلتقى بعد ذلك مع السراج”.

ميدانيا، أفاد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الليبي تخوض حاليا اشتباكات عنيفة مع قوات حكومة الوفاق الليبي في منطقة بوقرين القريبة من مدينة مصراتة، مشيراً إلى أن طائرات سلاح الجو الليبي استهدفت صباح اليوم مواقع وآليات لقوات الوفاق في المنطقة.

وقال المصدر العسكري الليبي، الذي فضل عدم كشف عن اسمه لوكالة سبوتنيك، “قواتنا المسلحة تخوض معارك عنيفة الآن مع مسلحي حكومة الوفاق في منطقة بوقرين التي تبتعد عن مدينة مصراتة 100 كيلومتر تحت غطاء سلاح الجو الليبي”، مؤكدا أن “طيران الجيش الليبي نفذ عدة ضربات جوية استهدف خلالها تمركزات ومواقع لمسلحي الوفاق في بوقرين مع استمرار تقدمات لقواتنا على الأرض بعد سيطرة قواتنا على منطقة الوشكة”.

وأوضح المصدر أن “قوات الصاعقة من بين تشكيلات الجيش الليبي التي دخلت في عملية تحرير مناطق الغرب الليبي ومكلفة بمهام الهجومية”، موضحاً أن “القوة التابعة للصاعقة تتكون من كتيبة و6 سرايا مسلحة والمهام المكلفة بتنفيذها هي الاقتحام والهجوم المباشر والتمركز واستطلاع والانتشار الواسع ومن ضمنها سرية مدفعية وصاروخية”.