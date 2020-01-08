بوتين وأردوغان يدعوان أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أطراف الأزمة الليبية، إلى إعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت إلى الأحد.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك، أن بوتين وأردوغان أقرا بعد لقائهما في اسطنبول اليوم الأربعاء بيانا نسقا فيه موقفا مشتركا حول التسوية الليبية وفقا لقرار مجلس الأمن.

ووجه بوتين أردوغان عبر البيان دعوة إلى “جميع الأطراف الليبية لإنهاء كل الأعمال القتالية فورا وإعلان وقفا لإطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الأحد الموافق للـ12 من يناير”.

وأشار لافروف إلى أن الرئيسين الروسي والتركي أعربا عن استعدادهما للإسهام في نجاح عملية برلين الخاصة بدفع التسوية الليبية.

وأضاف أن روسيا وتركيا تدعوان إلى ضرورة أن تكون هذه العملية شاملة وبمشاركة كل الأطراف الليبية ودول جوار ليبيا.

ولفت لافروف إلى أن روسيا وتركيا ستواصلان الاتصالات عبر وزراء خارجية ودفاع البلدين “في الأيام المقبلة لتنسيق المواقف تجاه سبل التسوية الليبية”.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011.

ويتنازع على السلطة طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، ويدعمها مجلس النواب في طبرق و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي تصعيد خطير، أطلقت قوات حفتر في الـ4 من أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لتطهيرها من الإرهابيين، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم.

المصدر: وكالات