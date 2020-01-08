تسجيل الدخول
» » كندة علوش غاضبة من الهجوم على السوريين بسبب لص فيلا نانسي عجرم

كندة علوش غاضبة من الهجوم على السوريين بسبب لص فيلا نانسي عجرم

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
كندة علوش غاضبة من الهجوم على السوريين بسبب لص فيلا نانسي عجرم

أبدت الفنانة السورية كندة علوش، غضبها من الهجوم على السوريين بسبب اللص السوري الذي حاول سرقة منزل نانسي عجرم وقتله زوجها.

وعلقت الفنانة السورية على الواقعة مؤكدة، أن “جنسية المتهم لا تعطي أي دلالة لأي شيء، وأنه لا ينبغي لوسائل الإعلام أن تستخدم جنسية المتهم للإشارة لأمور بعينها”.

اقرأ أيضا...

https://twitter.com/KindaAlloush/status/12144939463799316485e160f5f42360439f114a112 - كل الوطن

وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم، وقانونيا ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه”.

وتابعت: “أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير.. بتمنى يتجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطر كبير ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعي بصياغة الخبر”.

المصدر: المصريون

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365117

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.