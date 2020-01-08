ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران ولا نريد استخدام قوتنا العسكرية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الضربات الإيرانية على أهداف للولايات المتحدة في العراق، أن أيام التسامح مع إيران انتهت، لكن بلاده لا تريد استخدام القوة العسكرية.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في البيت الأبيض: “لم يصب أي أمريكي بالهجوم الذي نفذه النظام الإيراني الليلة الماضية، لم نتعرض لأي حالات قتل، كل جنودنا في أمان، وقواعدنا العسكرية عانت من حد أدنى من الأضرار”.

وأضاف: “قواتنا العسكرية مستعدة لكل شيء، وإيران على ما يبدو تتراجع وهو أمر جيد جدا بالنسبة إلى كل الأطراف المعنية والعالم برمته. لم تتم خسارة حياة أي أمريكي أو عراقي نظرا للإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها”.

واعتبر ترامب أن دول العالم “تسامحت على مدى وقت طويل للغاية، منذ العام 1979، مع تصرفات إيران المضرة والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، لكن تلك الأيام انتهت… كانت إيران أكبر ممول للإرهاب وسعيها للحصول على أسلحة نووية يهدد العالم المتحضر”.

وأضاف: “لن نسمح أبدا بحدوث ذلك. الأسبوع الماضي اتخذنا إجراء حاسما بمنع إرهابي قاس من تهديد حياة الأمريكيين. بأمر مني قضت الولايات المتحدة على الإرهابي الأبرز في العالم قاسم سليماني، الذي كان مسؤولا بصورة شخصية كقائد فيلق القدس عن بعض أسوأ الأعمال الوحشية، وهو درب جيوشا إرهابية بما فيها حزب الله على توجيه ضربات إرهابية لأهداف مدنية، وصب الزيت في نار حروب أهلية دموية في كل أنحاء المنطقة”.

كما حمل ترامب سليماني المسؤولية عن قتل “آلاف العسكريين الأمريكيين والهجمات الأخيرة على كوادر الولايات المتحدة في العراق”، والاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد، وأضاف: “كان سليماني يخطط لتنفيذ هجمات جديدة هذه الأيام، لكننا أوقفناه بالقضاء عليه… سنوجه رسالة قوية للإرهابيين مفادها: إن كنتم تقيمون حياتكم، فلا تهددوا أبدا حياة مواطنينا”.

وتابع: “ستفرض الولايات المتحدة حزمة إضافية من العقوبات الاقتصادية المشددة على النظام الإيراني، وسنواصل تقييم الخيارات ردا على العدوان الإيراني. هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغيير إيران تصرفاتها… على إيران التخلي عن طموحاتها النووية ودعم الإرهابيين”.

ودعا ترامب إلى صفقة جديدة مع إيران حول برنامجها النووي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يسمح كذلك لإيران بأن “تنجح وتزدهر ويتيح الاستفادة من قدراتها الضخمة وغير المستخدمة”، مشددا على أن “إيران قد تكون بلدا عظيما”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن السلام والاستقرار لن يسودان في الشرق الأوسط حتى وقف إيران “نشر العنف” في المنطقة، لافتا إلى أن “دول العالم المتحضرة عليها أن توجه رسالة واضحة وموحدة إلى النظام الإيراني مفادها أن حملتهم للقتل الإرهابي والعنف لن يعد يتم التسامح معها”.

وذكر ترامب أنه يعتزم التوجه إلى الناتو اليوم بطلب أن “يشارك بشكل أكبر بكثير” في أحداث الشرق الأوسط.

وقال إن الولايات المتحدة أعادت بتوجيهاته بناء قواتها العسكرية بشكل كامل، معتبرا أن الجيش الأمريكي أقوى “مما كان عليه في أي وقت مضى”، وتابع: “وجود هذه القوات العسكرية والأسلحة والمعدات لدينا لا يعني أنه يجب علينا استخدامها. نحن لا نريد استخدامها. الرادع الأفضل هو القدرات الأمريكية العسكرية وكذلك الاقتصادية”.

كما اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة وإيران لديهما مصلحة مشتركة تتمثل في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، وأضاف: “أقول لشعب وزعماء إيران، نريد أن يكون لكم مستقبل عظيم تستحقونه، مع ازدهار في الداخل وانسجام مع كل دول لعالم… الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى سلام مع كل من يريد ذلك”.

المصدر: RT