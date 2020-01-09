قصف صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد وإطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية

أفادت روسيا اليوم نقلا عن مصدر عراقي بأن انفجارات دوت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتم إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية.
وأضاف المصدر، أن “المعلومات الأولية تشير إلى سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء”.
وحسب المصدر، فإن أحد الصاروخين وقع في النهر والآخر بالقرب منه، علما بأن مبنى السفارة الأمريكية مطل على نهر الدجلة.
من جانب آخر، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في الشرطة العراقية قولها، إن 3 صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء، وتسبب سقوطها باشتعال النيران.
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