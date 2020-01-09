تسجيل الدخول
» » قصف صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد وإطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية

قصف صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد وإطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
قصف صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد وإطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية

أفادت روسيا اليوم نقلا عن مصدر عراقي بأن انفجارات دوت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتم إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية.
وأضاف المصدر، أن “المعلومات الأولية تشير إلى سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء”.
وحسب المصدر، فإن أحد الصاروخين وقع في النهر والآخر بالقرب منه، علما بأن مبنى السفارة الأمريكية مطل على نهر الدجلة.
من جانب آخر، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في الشرطة العراقية قولها، إن 3 صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء، وتسبب سقوطها باشتعال النيران.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365123

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.