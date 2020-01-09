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السعودية: سنبذل كل ما بوسعنا لتجنيب العراق خطر الحرب بين أطراف خارجية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
السعودية: سنبذل كل ما بوسعنا لتجنيب العراق خطر الحرب بين أطراف خارجية

أكدت المملكة العربية السعودية أنها “تقف بقوة” مع العراق، وستبذل كل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب بين أطراف خارجية، إثر التصعيد الخطير بين إيران والولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الدفاع الامير خالد بن سلمان في تغريدتين نشرهما: “تقف المملكة وقيادتها دوما مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي”.

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وأضاف: “كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلبا على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات”.

وأصبحت الأراضي العراقية في الأيام الماضية ساحة للتصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن شن الحرس الثوري الإيراني، هجوما صاروخيا على قاعدتي عين الأسد وحرير بالعراق حيث القوات الأمريكية.

وجاء هذا الهجوم ردا على اغتيال الولايات المتحدة، قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة قرب مطار بغداد.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365134

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