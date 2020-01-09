أمن الدولة يُعلن القبض على مطلوب أمني بالقطيف وبحوزته أسلحة متنوعة

كل الوطن- فريق التحرير: صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه إلحاقًا للبيان المعلن عنه بتاريخ 29/1/1438 هـ، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنيًا، الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ورافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم 9 أشخاص.

فقد تمكَّنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة، أمس الثلاثاء، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب محمد بن حسن على آل عمار والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية.

وأضافت رئاسة أمن الدولة، في بيان لها: عند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف؛ ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يُصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى.

وتابع البيان: قد ضُبط بحوزته على أسلحة متنوعة والمتمثلة في الآتي: عدد (1) كوع متفجر، عدد (1) سلاح من نوع رشاش، عدد (2) مسدس جلوك، عدد (464) طلقة رشاش حية، عدد (160) طلقة مسدس حية، عدد (5) مخازن مسدس مذخرة، عدد (13) مخزن رشاش مذخرة، عدد (1) سكين، مبلغ مالي.

وجدَّدت رئاسة أمن الدولة الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين بالمبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوافر لديهم عن المطلوبين أمنيًا أو أي أنشطة إرهابية يُشتبه بها.