ملك الأردن يقلد ابنته الأميرة سلمى نيشان جناح الطيران

كل الوطن – الرياض:

هنأ الأمير الحسين ابن الملك عبدالله العاهل الأردنى شقيقته الأميرة سلمى بعد اجتيازها دورة مرشحي سلاح طيران كلية الملك الحسين الجوية، ونشر صورتها على حسابه بموقع “إنستجرام”، اليوم الأربعاء، أثناء تقليدها نيشان النجاح من والدهما الملك عبدالله الثانى بن الحسين وعلق قائلاً: “كالعادة إصرارك سر تميزك.. مبارك تقليدك جناح الطيران وأتمنى لك المزيد من التقدم في قادم الأيام”.

كما نشرت الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله بن الحسين، على حسابها الرسمى بـ”إنستجرام” مقاطع فيديو للحظة تخرج ابنتها الأميرة سلمى من دورة مرشحى طيران كلية الملك الحسين الجوية وتقليدها وسام النجاح أمام والدها ملك الأردن، ثم التقاط الصورة التذكارية لها مع ابنتها، حيث تعد أول فارسة أردنية استطاعت ان تجتاز مرحلة التدريب الأساسي وتنضم إلى طياري المملكة الأردنية.