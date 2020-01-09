تسجيل الدخول
» » شاهد.. فتاة تخنق مقاتلا “مغرورا” حتى فقدانه الوعي

شاهد.. فتاة تخنق مقاتلا “مغرورا” حتى فقدانه الوعي

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
شاهد.. فتاة تخنق مقاتلا “مغرورا” حتى فقدانه الوعي

عاقبت فتاة مقاتلا في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) على استهانته بها واعتقاده بأنه لا مكان للنساء في صالة التدريب للفنون القتالية المختلطة.

وانقضت الفتاة على الرجل وتمكنت بمهاراتها من تثبيته من رقبته حتى فقد وعيه، ليتدخل المدرب لمساعدته.

اقرأ أيضا...

وكانت آخر عبارة تلفظ بها المقاتل قبل أن يجد نفسه في قبضة الفتاة، هي: “هل تريدين جلي الصحون؟”.

واعتقد المقاتل بأن القوة أكثر أهمية من المهارات، لذلك كان رد فعله على عرض المدرب عليه مبارزة الفتاة بالقول: “فتاة؟ هل أنت جاد يا رجل؟”.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365251

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.