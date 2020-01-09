تسجيل الدخول
» » ثورة في عالم الأدوية… فائدة مفاجئة لملح الطعام

ثورة في عالم الأدوية… فائدة مفاجئة لملح الطعام

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
ثورة في عالم الأدوية… فائدة مفاجئة لملح الطعام

كل الوطن – وكالات:

توصل علماء من الولايات المتحدة إلى طريقة جديدة لمكافحة السرطان بالملح التقليدي، يمكن أن تبطئ انتشار الأورام السرطانية بنسبة 66 %.

درس الباحثون، خلال التجربة، تأثير جزيئات كلوريد الصوديوم (الملح) على الخلايا السرطانية، حيث تم استخدام الفئران المخبرية المصابة بالسرطان.

اقرأ أيضا...

واتضح أن الخلايا المصابة تحتوي بالفعل على نسبة عالية من الصوديوم، وعندما تتعرض لجزيئات الملح النانوية، يتم تدميرها.

وفي الوقت نفسه، فإن مواقع الأنسجة السليمة وغير المتأثرة لا تعاني على الإطلاق من هذا التأثير، لأنه بالنسبة للجسم هو مجرد ملح عادي.

وأشار العلماء إلى أن الطريقة الجديدة في مكافحة السرطان سوف تبطئ بشكل كبير انتشار المرض عند المرضى الذين يعانون من آفات المثانة والبروستات والكبد، حسب موقع “وان”.

ولم يجر العلماء، إلى الآن، التجارب على البشر، حيث توجد حاجة إلى مزيد من البحوث للآثار الجانبية لهذه الطريقة.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365255

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.