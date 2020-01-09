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» » رصد مقطع فيديو، مشهدا صادما لطفلة صغيرة تسير على حافة بناية شاهقة الارتفاع، معرضة نفسها لخطر الموت

رصد مقطع فيديو، مشهدا صادما لطفلة صغيرة تسير على حافة بناية شاهقة الارتفاع، معرضة نفسها لخطر الموت

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : منذ 5 ثواني
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365258

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