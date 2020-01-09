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رصد مقطع فيديو، مشهدا صادما لطفلة صغيرة تسير على حافة بناية شاهقة الارتفاع، معرضة نفسها لخطر الموت
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : منذ 5 ثواني
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365258
مع الدكتور فادي نصر
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