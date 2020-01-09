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بالفيديو.. مسنة تجازف بحياة حفيدها لإنقاذ قطتها وتسقطه من شرفة المنزل

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
بالفيديو.. مسنة تجازف بحياة حفيدها لإنقاذ قطتها وتسقطه من شرفة المنزل

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اللحظات الحرجة التي عرضت خلالها مسنة صينية حفيدها للخطر من أجل إنقاذ قطتها وذلك بعد تعلقها على حافة الطابق السفلي من شقتها بمقاطعة سيتشوان، جنوب غرب الصين.

قامت المسنة الصينية التي تُدعى “تانغ” بإسقاط حفيدها من الشرفة باستخدام حبل بدائي الصنع حتى تمكن من الوصول للقطة، حيث قام بوضعها في حقيبه صغيرة قبل أن تسحبه جدته مرة أخرى بمساعدة أحد أعمامه.

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حاول الجيران التحدث مع جدة الطفل لإيقافها عن تنفيذ هذا العمل حفاظًا على حياته، حيث تبعد الشرفة ٥٠ قدمًا من الأرض، ولكنها لم تهتم واستمرت في إسقاطه ليُنقذ قطتها ولم تبالي بالخطر الذي كاد أن يودي بحياة حفيدها.

وفي الحديث معها أشارت “نانغ” أنها لم تشعر أن تصرفها كان خطيرًا في ذلك الوقت ، ولكن بعد مشاهدتها الفيديو شعرت بالخوف، حيث قالت : لم أخاطر بحفيدي لإنقاذ قطتي لقد فعلت ذلك لأنني كنت متأكدة أنه سينجح في إنقاذ القطة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365263

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