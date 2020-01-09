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بالفيديو والصور.. الرئيس التونسي يستقبل بن فرحان.. والملك سلمان يوّجه دعوة لسعيّد لزيارة المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-09T19:03:38+03:00
2020-01-09T19:32:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
بالفيديو والصور.. الرئيس التونسي يستقبل بن فرحان.. والملك سلمان يوّجه دعوة لسعيّد لزيارة المملكة

كل الوطن – فريق التحرير:

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الخميس 09 جانفي 2020 بقصر قرطاج بالعاصمة وزير الخارجية، سموّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مرفوقا بوزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا ومقطع فيديو للقاء، مشيرة إلى أنّ سعيّد تلقّى بالمناسبة رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدّد له فيها التهاني باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق لتونس من استقرار سياسي.

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وتضمنّت الرسالة دعوة موجّهة من خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الجمهورية، لزيارة المملكة العربية السعودية لمزيد تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمّ التطرق خلال هذا اللقاء إلى متانة العلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية ومزيد تطويرها في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

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وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى الجمهورية التونسية في زيارة رسمية وكان في مقدمة مستقبليه الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية عبدالرؤوف بالطبيب.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365271

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