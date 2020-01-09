شاهد.. الشيخ خالد القاسمي يتعرض لحادث في رالي السعودية.. وهذا مافعله الأمير عبدالعزيز الفيصل!

كل الوطن – متابعات:

تعرض الشيخ خالد القاسمي لحادث أثناء مشاركته في رالي داكار “السعودية 2020″، حيث حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة ، والأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على زيارته.

بعد تعرضه لحادث خلال الجولة الثالثة، اضطر الشيخ خالد القاسمي الى الانسحاب من رالي ( السعودية داكار ) ، رئيس هيئة الرياضة السعودية قام بزيارة الشيخ القاسمي والاطمئنان عليه .#الديربي pic.twitter.com/4ke4AGTkcq — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) January 8, 2020

وكشف حساب برنامج الديربي الكويتي، أن الشيخ خالد القاسمي والذي تعرض لحادث خلال الجولة الثالثة، اضطر إلى الانسحاب من المنافسة.

يذكر أن رالي داكار السعودية 2020 يشهد مشاركة 556 سائقا من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقا مخضرما شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقا يشاركون للمرة الأولى في السباقات.