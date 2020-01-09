تسجيل الدخول
» » شاهد.. الشيخ خالد القاسمي يتعرض لحادث في رالي السعودية.. وهذا مافعله الأمير عبدالعزيز الفيصل!

شاهد.. الشيخ خالد القاسمي يتعرض لحادث في رالي السعودية.. وهذا مافعله الأمير عبدالعزيز الفيصل!

كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
شاهد.. الشيخ خالد القاسمي يتعرض لحادث في رالي السعودية.. وهذا مافعله الأمير عبدالعزيز الفيصل!

كل الوطن – متابعات:

تعرض الشيخ خالد القاسمي لحادث أثناء مشاركته في رالي داكار “السعودية 2020″، حيث حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة ، والأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على زيارته.

اقرأ أيضا...

وكشف حساب برنامج الديربي الكويتي، أن الشيخ خالد القاسمي والذي تعرض لحادث خلال الجولة الثالثة، اضطر إلى الانسحاب من المنافسة.

يذكر أن رالي داكار السعودية 2020 يشهد مشاركة 556 سائقا من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقا مخضرما شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقا يشاركون للمرة الأولى في السباقات.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365292

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.