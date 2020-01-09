أمريكا تعرب عن استعدادها للتفاوض مع إيران “دون شروط مسبقة”

كل الوطن – سي أن أن:

(CNN)– في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بررت الولايات المتحدة أعمالها ضد إيران كرد فعل للدفاع عن النفس لسلسلة متصاعدة من الهجمات، وأضافت واشنطن في رسالتها أنها على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، لكنها أضافت أيضًا أنها على استعداد للدخول في مفاوضات جادة مع إيران بهدف “منع تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو التصعيد من قبل النظام الإيراني”.

وقالت الولايات المتحدة إنها اتخذت إجراءات “في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس”، فيما أضافت أن استهدافها لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، جاء ردًا على “سلسلة متصاعدة من الهجمات المسلحة في الأشهر الأخيرة من قبل جمهورية إيران الإسلامية والميليشيات المدعومة إيرانيًا ضد الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط”.

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وأكدت واشنطن، في الرسالة التي حصلت عليها CNN، إنها على استعداد لـ”اتخاذ إجراءات إضافية في المنطقة حسب الضرورة لمواصلة حماية الأفراد والمصالح الأمريكية”.

وبحسب الرسالة الأمريكية، فإن أكثر من 10 صواريخ باليستية أطلقتها إيران ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وأكدت الولايات المتحدة رغبتها في التفاوض مع طهران قائلة “إننا لا نزال ملتزمين بحل دبلوماسي”، مضيفة “إننا على استعداد للمشاركة دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران، بهدف منع المزيد من تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو التصعيد من قبل النظام الإيراني”.