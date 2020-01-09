موسكو تدعو إلى تهدئة فورية في منطقة الخليج

كل الوطن- متابعات- ار تى : قال ممثل روسيا الاتحادية الدائم في الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن روسيا تدعو إلى وقف التصعيد الفوري في منطقة الخليج، مضيفا أن ثمن النزاع مرتفع للغاية.

وتابع قائلا إن “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يحل، والغزو غير المشروع للعراق، والعنف المستمر في أفغانستان، واغتيال الزعيم الليبي وتدمير البلاد، ومحاولة الإطاحة بالسلطة الشرعية في سوريا، والانتقام خارج نطاق القضاء من مسؤول في سلطة دولة ذات سيادة، ما هي إلا أمثلة قليلة على الأعمال التي خلفت جراحًا في صلب القانون الدولي والنظام”.

ووفقا له، فإن سبب كل هذه الأحداث هو انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي لها أهمية أساسية لعدم انتشار الأسلحة النووية”.

وشدد نيبينزيا قائلاً “كنتيجة لمواجهة متزايدة، كانت المنطقة والعالم بأسره على شفا نزاع، لا يمكن التنبؤ بعواقبه. ودعا إلى وقف التصعيد الفوري مشيرا إلى أن خطر النزاع كبير للغاية، والثمن مرتفع.