تزوجا لـ64 عاماً وماتا «ممسكين أيدي بعضهما»

كل الوطن- متابعات – أوهايو: «الشرق الأوسط أونلاين» : توفي رجل وزوجته من ولاية أوهايو الأميركية كانا متزوجين منذ أكثر من 64 عاماً بفارق خمس ساعات عن بعضهما بعضاً عشية عيد الميلاد الماضي، وكانا يمسكان أيدي بعضهما وتقاسما أنفاسهما الأخيرة، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ورحل بيل شافراث البالغ من العمر 88 عاماً، في نحو الساعة 7 صباحاً، بينما توفيت زوجته نانسي البالغة من العمر 85 عاماً نحو الساعة 11 صباحاً في بروكديل سنيور ليفينغ في مدينة ووستر، بولاية أوهايو.

وكان الزوجان يقطنان في دار لرعاية المسنين العام الماضي كله.

وأوضحت بات كورنيليوس، قريبة الزوجين، لصحيفة «ديلي ريكورد»: «في الأسابيع القليلة الماضية، عندما لم يعد بإمكان بيل الخروج من السرير، كنا نضع أسرتهما إلى جانب بعضهما في وسط الغرفة… لذا فقد أمسكا أيدي بعضهما بشكل دائم في الأسبوع الأخير من حياتهما».

وشارك أفراد الأسرة الآخرون دهشتهم إزاء مدى قرب توقيت وفاة الزوجين من بعضهما البعض.

وقال جون موريتز، قريب الزوجين: «يبدو الأمر كما لو أنهما قررا أنه إذا ذهب أحدهما، فإن الآخر سيذهب أيضاً…كانا يعرفان ذلك بطريقة ما».

ولم يكن لدى الزوجين أي أطفال، لكن كان لبيل 11 أخاً وأختاً، مما يعني أن لديه العديد من أبناء الأخوة، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 من أفراد الأسرة الآخرين.

وبيل كان من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، وشارك في الحرب الكورية من بين عامي 1951 – 1953. كما عمل في مهنة البناء، وكان عضواً في الاتحاد الدولي لأعمال البناء في الولايات المتحدة.

وأمضت نانسي 35 عاماً في بنك «واين سافينغز كوميونيتي»، حيث بدأت في العمل موظفة عادية، وأصبحت في نهاية المطاف مديرة فرع كليفلاند رود.