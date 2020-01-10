حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة (فيديو)

قال الدفاع المدني السعودي إن حريقا ضخما شب صباح اليوم الجمعة في برج قيد الإنشاء في مدينة جدة.

وأضاف الدفاع المدني في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” أن فرقه تكافح حاليا لإخماد الحريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا رهيبا للنيران الملتهبة في أعلى البرج، وتطاير الشرر على كورنيش جدة.

يباشر الآن مدني #جدة حادث حريقا اندلع في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والفرق تكافح الحريق. pic.twitter.com/qJ9xxbFtgz — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 10, 2020

المصدر: RT