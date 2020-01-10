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» » أول إجراء بعد قرار الأمير هاري وزوجته ميغان التخلي عن صفتهما الملكية (صور)

أول إجراء بعد قرار الأمير هاري وزوجته ميغان التخلي عن صفتهما الملكية (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-10T11:19:14+03:00
2020-01-10T11:19:35+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
أول إجراء بعد قرار الأمير هاري وزوجته ميغان التخلي عن صفتهما الملكية (صور)

أزال متحف مدام توسو للشمع في لندن تمثالي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من الجزء الخاص بالعائلة الملكية، كأول إجراء بعد إعلانهما التخلي عن صفتهما الملكية بحسب الإعلام البريطاني.

ونقلت وسائل الإعلام عن مدير المتحف، ستيف ديفيس، حول موضوع إزالة تمثالي الأمير هاري وميغان ماركل قوله: “إلى جانب بقية العالم، فنحن في المتحف نتفاعل مع الأنباء المفاجئة بأن دوق ودوقة ساسكس سيتخليان، كعضوين ملكيين، عن صفتهما هذه باعتبارهما من كبار أفراد العائلة الملكية البريطانية”.

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ويتميز الجزء المخصص للعائلة الملكية البريطانية في متحف مدام توسو في لندن، بأنه يضم تماثيل الشمع الخاصة بأفرادها، مثل دوق إدنبرة، وأمير ويلز، ودوقة كورنوول، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365349

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