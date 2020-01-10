وسائل إعلام غربية تنشر فيديو قالت إنه “للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ”

نشرت وسائل إعلام غربية فيديو قالت إنه للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني في ضواحي طهران، ما أدى لسقوطها ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصا.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنها تحققت من صحة مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه يعود للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق منطقة باراند، قرب مطار طهران، وهي المنطقة التي توقف فيها إرسال الإشارة من طرف الطائرة قبل تحطمها يوم الأربعاء.

وتسبب الصاروخ بانفجار لم يؤد لتدمير الطائرة فورا، بل واصلت التحليق قليلا، قبل أن تسقط على الأرض وتتحطم.

من جهتها نفت الحكومة الإيرانية بشكل قاطع فرضية إسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز “بوينغ 737” فور إقلاعها من مطار طهران بصاروخ إيراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن التقارير بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني عارية عن الصحة، واصفا إياها بأنها “حرب نفسية”.

المصدر: نيويورك تايمز