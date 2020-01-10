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متى ستنتهي هيمنة الدولار؟

كل الوطن - فريق التحرير
تقارير
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
متى ستنتهي هيمنة الدولار؟

يتوقع المستثمر البريطاني الأمريكي، ميتش فييرستين، أن يشهد العقد التالي تحولا جذريا في تعاملات النقود الورقية، حيث يقول إن العملة الورقية ستخسر بريقها.

وفيما يتعلق بمستقبل العملة الأمريكية، يرى المستثمر، أن هيمنة الدولار ستنتهي في العقد القادم، مشيرا إلى أن قيمة الدولار مبالغ فيها.

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وشرعت دول عديدة في العالم، وفي مقدمتها روسيا، في تخفيف اعتمادها على الدولار، وذلك للحد من هيمنة العملة الأمريكية في العالم.

وتعمل روسيا على تقليص حصة الدولار في احتياطياتها الدولية، مقابل زيادة اليورو واليوان الصيني، وبلغت حصة الدولار من إجمالي الاحتياطيات الروسية في الربع الثاني من العام الماضي 24.2%، أما اليورو فبلغت حصته 30.6%، فيما تبلغ حصة اليوان 13.2%.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365395

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