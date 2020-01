رصد ظاهرة غريبة لوميض ضوئي من عيون الإنسان لأول مرة (صورة)

يفيد بعض مرضى العلاج الإشعاعي برؤية ومضات من الضوء أمام أعينهم أثناء العلاج، حتى عندما تكون عيونهم مغلقة.

والآن، ربما تمكن باحثون من حل اللغز القديم، بفضل تأثير غريب اكتُشف على الكاميرا لأول مرة، حيث وجدت دراسة جديدة أن التأثير يأتي نتيجة إنتاج ما يكفي من الضوء داخل العين للتسبب في هذه الأحاسيس البصرية، في ما يُعرف بانبعاثات “شيرينكوف” أو “إشعاع شيرينكوف”، وهو التأثير نفسه الذي يتسبب في توهج المفاعلات النووية باللون الأزرق عندما تكون تحت الماء.

وأظهرت النماذج أنه مع مرور شعاع الإشعاع عبر هلام العين الصافي، يجري توليد الضوء، كما قدم الباحثون الدليل المباشر لذلك، ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تحسين العلاجات الإشعاعية المستقبلية.

