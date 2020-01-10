نقابة فناني سوريا تنفي أخبار وفاة الفنان فائق عرقسوسي

نفت نقابة الفنانين في سوريا الأخبار التي تم تداولها صباح اليوم عن وفاة الفنان فائق عرقسوسي ونشرت صورة له على سرير المرض في المشفى.

وأعادت نقابة الفنانين فرع دمشق نشر تدوينة لأمجد عرقسوسي ابن الفنان فائق الذي قال: “بعمري ما نزلت صورة مع أبي

بس هالمرة مضطر…

يلي حابب يجمع لايكات ع حساب مشاعر الناس… رح يتحاسب…

بابا بخير وراجع أحسن من قبل إنشاء الله”

وكانت صور قد انتشرت لعرقسوسي في المشفى والتعب باد على ملامحه مع شائعات عن وفاته وهو ما نفته أسرته آنذاك.

ويُعد عرقسوسي من الفنانين الذين كرسوا وقتا وجهدا كبيرا من أجل المسرح، وقال في أحد حواراته إنه لو كان هناك مسرح يمنح عائلته مستوى معينا من العيش لما خرج من بوابته.

ورغم أنه ابن حي الشاغور في دمشق إلا أن مشاركاته في مسلسلات البيئة الشامية كانت محدودة جدا، وإن كان بدأ مشواره الفني عبرها من خلال مسلسل “حارة نسيها الزمن” في ثمانينيات القرن الماضي.

وُلد عرقسوسي في دمشق عام 1954، درس المسرح في معهد الفنون المسرحية في القاهرة في سبعينيات القرن الماضي.

المصدر: روسيا اليوم