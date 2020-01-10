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مسؤول بفيسبوك: الموقع الأزرق هو الذي انتخب ترامب رئيسا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365426
مع الدكتور فادي نصر
على مدار الساعة
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محام: سيعاد التحقيق في ملابسات القتل في منزل نانسي .. مع فرضية...
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