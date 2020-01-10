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مسؤول بفيسبوك: الموقع الأزرق هو الذي انتخب ترامب رئيسا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365426

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