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هاتفيا.. بوتين والسيسي يتباحثان حول الوضع في ليبيا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
هاتفيا.. بوتين والسيسي يتباحثان حول الوضع في ليبيا

موسكو /  الأناضول :تباحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، الجمعة، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول الأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الكرملين.

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وتطرق البيان إلى دعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، خلال زيارة الأخير لإسطنبول في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف البيان أن الرئيسين أكدا خلال مباحثتهما على ضرورة تسريع الجهود الدولية من أجل الوصول لحل للأزمة الليبية، عبر إقامة حوار سياسي بين أطراف الأزمة وإتباع الطرق السلمية.

وأفاد البيان بأن الرئيسين ناقشا أيضًا القضية السورية والقضايا الدولية الأخرى.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365468

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