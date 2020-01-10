ترامب يهنئ كيم جونغ أون بعيد ميلاده

قال مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعث رسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة عيد ميلاده.

وذكر تشونغ، الذي اجتمع مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع، للصحفيين أن الرئيس الأمريكي أعطاه رسالة ليسلمها إلى زعيم كوريا الشمالية، مضيفا أنه سلمها، أمس الخميس.

وأضاف بعد عودته إلى كوريا الجنوبية أن “اليوم الذي اجتمعنا به كان يوافق عيد ميلاد كيم جونغ أون، وتذكر الرئيس ترامب ذلك وطلب مني أن أسلم الرسالة”.

ووفقا لسجلات الحكومة الأمريكية، فإن يوم مولد كيم جونغ أون هو 8 يناير 1984، على الرغم من تكتم بيونغ يانغ التي لم تؤكد هذا الموعد أبدا.

المصدر: “رويترز”