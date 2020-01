ابتكار “مخفي في أحمر الشفاه” يوقف التحرّش الجنسي بالنساء

طُوّر “مسدس أحمر الشفاه” مخفي خاص بالنساء لردع المهاجمين المحتملين ومتحرشي الجنس في الهند، في خضم موجة من الاحتجاجات العلنية حول التحرش الجنسي في البلاد.

وصمم شيام تشوراسيا من فاراناسي في ولاية أوتار براديش، أداة أمنية شخصية جديدة يمكن تركيبها في مساحة مخفية داخل أحمر الشفاه، حيث يمكن تشغيلها لإطلاق صوت مدو ينبه الناس في المنطقة المجاورة، مع إرسال إشارة استغاثة إلى الشرطة عبر رقم الطوارئ.

وقال تشوراسيا، الذي قضى شهرا في تطوير الأداة: “إذا تعرضت المرأة لموقف غير مريح، يمكنها ببساطة الضغط على الزر الموجود في الأداة، ما سيؤدي إلى إطلاق صوت عال يشبه الانفجار، وترسل أيضا رسالة إلى الرقم 112. إنها سهلة الحمل نظرا لأنها مثبتة في أحمر الشفاه الطبيعي، ولن تثير أي شكوك”.

