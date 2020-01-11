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إيران تعلن إسقاط الطائرة الأوكرانية عن “غير قصد بسبب خطأ بشري”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
إيران تعلن إسقاط الطائرة الأوكرانية عن “غير قصد بسبب خطأ بشري”

كل الوطن- فريق التحرير- سبتونيك  :ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن بيان لهيئة الأركان الإيرانية، صباح اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن “غير قصد” نتيجة التهديدات الأمريكية بضرب 52 نقطة في إيران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الطائرة الأوكرانية حلقت بالقرب من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري”، لافتا إلى أنه “ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك”.

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وأشار البيان، الذي صدر صباح السبت، إلى أن الطائرة أصيبت بشكل غير متعمد، مؤكدا أن المسؤولين المتخصصين في الحرس الثوري سيقومون بتقديم معلومات مفصلة للإعلام عن كيفية وقوع الحادثة.

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يذكر أن وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، قالت مساء الجمعة، إنه سيتم السبت الإعلان عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إنه سيتم الإعلان عن التقرير الأولي حول سبب سقوط الطائرة الأوكرانية غدا السبت 11 يناير/ كانون الثاني.

ورجح المصدر أنه لا يمكن التكهن بسبب سقوط الطائرة إلا بعد انتهاء اجتماع لجنة حوادث الطيران مع الخبراء الإيرانيين والأجانب، والوصول إلى نتيجة التقرير الأولي.

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران.

وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365536

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