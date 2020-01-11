ظريف يعتذر لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية …خطأ بشري من قبل منظومه دفاع جوى أدى إلى كارثة

كل الوطن- متابعات- الاناضول : تقدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالاعتذار حيال إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بـ “الخطأ” من قبل منظومة دفاع جوي.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، صباح السبت، حمل ظريف الولايات المتحدة مسؤولية إسقاط الطائرة.

وقال: “إنه يوم حزين. النتيجة الأولية لتحقيق القوات المسلحة: خطأ بشري خلال الأزمة الناجمة عن مغامرة الولايات المتحدة، أدى إلى كارثة”.

وأضاف: “متأسفون جدا. نعتذر لشعبنا وذوي الضحايا وجميع الأمم المتضررة”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب، إثر “خطأ بشري”، لحظة مرورها فوق “منطقة عسكرية حساسة”.

والأربعاء، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بوينغ 737″، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وارتفع التوتر بين واشنطن وطهران، عقب قيام القوات الإيرانية، فجر الأربعاء، بإطلاق صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في محافظتي الأنبار وأربيل العراقيتين، ردا على قتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، في هجوم أمريكي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.