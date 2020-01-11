إنشاء غرفة طوارئ لمتابعة أحوال المبتعثين في أستراليا

كل الوطن – الرياض:

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وبمتابعه من سمو وزير الخارجية قامت سفارة المملكة في العاصمة كانبرا بإنشاء غرفة عمليات للطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المواطنين والطلاب السعوديين المبتعثين في أستراليا جراء اندلاع الحرائق، حيث يتم استقبال اتصالاتهم وتوجيههم بالتعليمات اللازمة لسلامتهم وأمنهم، وقد سبق وأن حذرت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر المواطنين السعوديين في بعض ولايات أستراليا المتضررة من الحرائق وأبلغتهم بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية، وتؤكد السفارة بأنه ولله الحمد والمنة لم يتم تسجيل أي حالات إصابة للسعوديين وأنهم بصحة وسلامة ولله الحمد والمنة.

ودعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا المواطنين والطلاب والمبتعثين السعوديين في استراليا، إلى أخذ الحيطة والحذر من حرائق الغابات الأسترالية، وطلبت منهم ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث والتقيد بها.

وفي الحالات الطارئة أو الرغبة بالعودة إلى المملكة يمكن التواصل على الأرقام التالية (0432257277/0412014803/0412014702/0412014903) كما تم تخصيص البريد الإلكتروني ([email protected]) وستقوم السفارة بإحاطة الملحقية الثقافية بمغادرة المبتعثين لتتمكن من التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات الابتعاث لضمان عدم تأثر دراستهم وبعثتهم.