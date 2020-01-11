مكمل غذائي “يساعد” على إنقاص الوزن

كل الوطن- إكسبريس :يمكن تحقيق أفضل النتائج في إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ولكن عددا من الدراسات أشارت أيضا إلى أن إضافة مكمل معين في النظام الغذائي، يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.

واقترح خبراء الصحة فكرة تناول المكمل Glucomannan، وهي ألياف غذائية طبيعية قابلة للذوبان في الماء، مستخرجة من جذور كونجاك (نوع من النبات المغذي). ويأتي المكمل الغذائي هذا في شكل مسحوق أو أقراص.

ومثل كل الألياف القابلة للذوبان، عندما يرتبط glucommanan بالماء، فإنه يشكل مادة تشبه الهلام تساعد على الشعور بالامتلاء، ما يمكن أن يقلل الشهية، ويؤخر إفراغ المعدة، مع تحطيم الكربوهيدرات ببطء أكثر، وكذلك الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبة. ويمكن أن يقلل الهلام أيضا من امتصاص الدهون.

ووجدت دراسة أجريت عام 2005 من قبل جامعة Tromso النرويجية، أن أخصائيي الحميات الذين تناولوا Glucomannan، فقدوا وزنا أكبر من أولئك الذين يتناولون مكملات غذائية عالية الألياف.

ولكن دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة البدانة، وجدت أن المكمل لم يكن له تأثير على الوزن.

وفي الوقت نفسه، خلصت دراسة أجريت عام 2010 من قبل جامعة Reading، أن المكمل الغذائي ساعد على تشجيع المستويات الصحية من بكتيريا الأمعاء، كما ثبت أنه يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الجدير بالذكر أن Glucomannan قد يسبب آثارا جانبية خفيفة بما في ذلك الانتفاخ والإسهال.

ولا ينصح خبراء الصحة بتناوله دون مراجعة طبيب.

المصدر: إكسبريس