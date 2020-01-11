كل الوطن- موقع موضوع : نمو الشعر يتراوح معدل نمو الشعر في الغالب بين 6 ملمترات إلى سنتمتر واحد كلّ شهر تقريباً، لكن هنالك الكثير من العوامل التي تؤثر في معدّل نموّه، ومن هذه العوامل؛ الحمية الغذائية، والحالة الصحية. بالإضافة إلى هذا فإنّ بعض مشكلات الشعر مثل البطء في نموه، أو كثرة تساقطه قد ترتبط أحياناً بأنواع معينة من الأمراض مثل نقص التغذية، أو وجود مشاكل في الغدة الدرقية؛ لذا إن كنت تعانين من هذه المشاكل فإنّه يُنصح بالذهاب إلى الطبيب، للتأكد من حالتك الصحية.

[١] Volume 0% أسباب ضعف نمو الشعر هناك بعض الأسباب التي تؤثر في نمو الشعر، ومن أهمها:[٢] التقدم في السن. النمط الغذائي غير الصحي، والذي يؤدي إلى نقص في الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات. ضعف في جهاز المناعة. خلل في الهرمونات. تعرض الشعر لمسببات الإجهاد، مثل: الإكثار من تصفيفه، والإفراط في استخدام منتجات العناية بالشعر.

تعرضه للعوامل البيئية المختلفة مثل: تغير الموسم، وتلوث الغلاف الجوي، والتعرض لأشعة الشمس. التعرض للعوامل النفسية مثل التوتر، وتلقي الصدمات. التأثر ببعض الأدوية مثل: الأدوية المضادة للاكتئاب، والأدوية المضادة لتخثر الدم. النزول المفاجئ في الوزن. الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

وصفات طبيعية لتحفيز نمو الشعر للوصول إلى نتائج رائعة في عملية نمو شعرك، يمكن اتباع بعض الوصفات الطبيعية الآتية:

[٢] Volume 0% البيوتين: البيوتين (بالإنجليزية: Biotin) هو نوع من أنواع فيتامينات ب القابلة للذوبان في الماء، ويتوفر في الخضروات الورقية بشكلٍ كبير. وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر، ولذلك فإنّ تناول مكملاته الغذائية يمكن أن يساعد على تجديد بصيلات الشعر، وتحفيزها على النمو، وفيما يأتي شرح طريقة استخدامه:[٢] المكوّنات: قرصان أو ثلاثة أقراص من البيوتين. كمية مناسبة من زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون. طريقة التّحضير: اطحني أقراص البيوتين واخلطيها مع زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون. دلكي فروة رأسك بالمزيج، واتركيه على شعرك طوال الليل، ثم اغسليه في الصباح. كرري هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

الفيتامينات: تساعد بعض أنواع الفيتامينات على تحسين صحة شعرك بشكل عام، ومن أهم هذه الفيتامينات فيتامين ج، الذي يعمل على تحفيز نمو شعرك، وذلك عن طريق إزالته للخلايا الميتة التي تتراكم على فروة الرأس، وبالتالي فإنها تعمل على تحرير بصيلات شعرك، أمّا النوع الآخر من الفيتامينات فهو فيتامين هـ، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة؛ ولهذا فإنّه يمتلك القدرة على التقليل من تساقط شعرك بشكل كبير.

بالإضافة إلى هذا فإن فيتامين هـ يعمل على زيادة نسبة الأكسجين في جسمك، مما يؤدي إلى زيادة الدورة الدموية في فروة رأسك، كما يساهم تدليك رأسك بهذا الفيتامين بشكل منتظم في تحفيز نمو شعرك، والتقليل من تساقطه، ويجعله ناعماً ولامعاً. وفيما يأتي سنشرح لك طريقة استخدامه:[٢] المكونات: من 7-8 كبسولات من فيتامين هـ. طريقة التحضير:

افتحي كبسولات فيتامين هـ، وضعي الزيت الموجود فيها على شعرك، ودلكي به فروة رأسك جيداً. اتركي الزيت على رأسك طوال الليل، ثم اغسليه في الصباح بشامبو خفيف، وستحصلين على شعر ناعم وجميل. كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. خل التفاح: يعمل خل التفاح على إزالة الأوساخ، والجراثيم، والزيوت الزائدة الموجودة على شعرك بشكل فعال جداً، كما أنّ لديه القدرة أيضاً على إزالة البقايا العالقة من منتجات العناية بالشعر.

ويمكنك استخدام الخل في الأيام التي لا تستخدمين فيها الشامبو، وتستطيعين عَدَّه بديلاً طبيعاً عنه، أو يمكنك استخدامه بعدما تنتهين من وضع الشامبو والبلسم. وفيما يأتي سنشرح لك طريقه استخدامه:[٣] المكونات: ملعقتان كبيرتان من خل التفاح. كوبان من الماء. طريقة التحضير: اخلطي المكونات المذكورة أعلاه مع بعضها بشكل جيد. اغسلي شعرك بهذا الخليط. نصائح لتحفيز نمو الشعر هناك مجموعة من النصائح الهامّة لتحفيز نموّ شعرك بسرعة،

ومنها:[٤] الإكثار من شرب الماء: إذ يجب عليك أن تشربي كميات كبيرة من الماء تصل إلى حوالي لترين، أو ما يعادل 10 أكوابٍ في اليوم، وهذا لأنّ الماء يعمل على ترطيب بشرتك وشعرك بشكل جيد.

غسل الشعر بانتظام: حيث يجب عليك غسل شعرك؛ لأن الأوساخ والزيوت تكون قد تراكمت على فروة رأسك، وهذا ما قد يؤدي إلى إغلاق بصيلات شعرك،

لذا يجب أن تغسليه بانتظام وبشكل جيد؛ كي تجعلي فروة رأسك نظيفة، وتسمحي لبصيلات شعرك بالنمو فيها، ولكن يجب عليك الانتباه أيضاً أنه ومع أهمية غسل شعرك بشكل دوري، إلا أن عليك في الوقت ذاته أن تكوني حذرة وألا تكثري من غسله أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أيام، أو في كل مرة يتعرض فيها شعرك للاتساخ؛ لأنّ هذا قد يعمل على تجريده من الزيوت الطبيعية والضرورية له.

تجنّب تمشيط الشعر وهو مبلل: حيث لا تكون قوة شعرك وهو مبلل كقوته عندما يكون جافاً؛ لذا يجب عليك مراعاته عندما يكون مبلولاً،

وأن تتجنبي تمشيطه وهو في تلك الحالة؛ فهذا يزيد من فرص تكسره، وتقصف نهاياته. لذا حاولي تمشيطه بأصابعك، أو ضعي عليه منعماً، ثم مشطيه باستخدام مشط واسع الأسنان. قص أطراف الشعر بشكلٍ دوري: وذلك لأنّ أطراف الشعر تتعرض للتقصف في الغالب، وقد يؤدي تركها دون قصّ إلى زيادة التقصف ليصل إلى كامل الشعر، مما يؤدي إلى تكسره، ولذلك فإنّه يُنصح بقصّ الأطراف مرّةً كل الشهر.