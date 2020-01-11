كل الوطن- موقع موضوع: الشعر يتكوّن الشعر من مادة الكيراتين التي يتم إنتاجها في بصيلات الشعر، ويغطي الشعر جسم الإنسان كاملاً عدا منطقتي راحة اليد وباطن القدم، وتعد مشكلة تساقط الشعر خاصّة من الأمام من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الأشخاص بغض النظر عن العمر، فهناك أشخاص يعانون من تساقط الشعر في عمر العشرين، وفي هذا المقال سيتم التركيز على أسباب تساقط الشعر وطرق إنباته في مقدمة الرأس.[١][٢]

أسباب تساقط الشعر تبعاً للدراسات التي تم إجراؤها فقد تم طرح الأسباب المؤدية لتساقط الشعر لدى الذكور والإناث بشكلٍ عامٍ، ومنها: [٣]

الإجهاد النفسي والتوتَر الناتج عن ظروف الحياة المختلفة، مثل وفاة شخصٍ عزيزٍ أو مشاكل عائليةٍ وغيرها، أو الخضوع لعملياتٍ جراحيةٍ كبيرةٍ قد تسبّب في تساقط كمياتٍ كبيرةٍ من شعر الرأس خصوصاً لدى المرأة. نتف الشعر اللاإرادي، وهي حالة من الاضطراب النفسي الذي قد يعاني منه الشخص، وينتج من ذلك خسران كمية من الشعر وضعف فروة الرأس، ويطلق على ذلك باضطراب قلع الشعر.

التغيّرات الهرمونيّة التي تحدث للمرأة أثناء فترة الحمل والولادة والرضاعة والحيض، وخلال مرحلة سن الإياس، ووجود اضطراباتٍ هرمونيةٍ التي قد تؤدي إلى زيادةٍ في هرمون التستوستيرون الذكوري. الأدوية، فبعض الأدويّة لها آثاراً جانبية عديدة كتساقط الشعر وبالأخص شعر الرأس، مثل أدوية ضغط الدم، والأدوية المضادة للاكتئاب، وبعض الفيتامينات مثل فيتامين أ.

النظام الغذائي السيء والحميات الغذائيّة القاسية وعمليات قص المعدة للحصول على جسم مثالي تؤثر على الشعر وتجعله يتساقط. الاهتمام السيء بالشعر باستخدام منتجاتٍ تجميليّة مختلفة، مثل الصبغات والمستحضرات التي تحوي مواد كيميائية ضارّة بفروة الرأس، مما يؤدي إلى تشكّل الفطريّات على فروة الرأس وبالتالي تساقط الشعر. الافراط في تمشيط الشعر عن طريق أدوات التسريح المصنوعة من مواد غير طبيعيّة، كما أنّ تعريض الشعر المستمر للهواء الحار باستخدام المجففات والمسرّحات بأنواعها يؤذي الشعر كثيراً.

طرق إنبات الشعر في مقدمة الرأس طبياً من أبرز الطرق الطبية لإنبات الشعر في مقدمة الرأس وأكثرها شيوعاً هي:

ضرورة مراجعة طبيب الجلدية المختص لاختيار العلاج المناسب.

[٣] تناول بعض الأدوية الفعّالة لإنبات الشعر والتي يصفها الطبيب المختص بالضرورة.

[٤] التركيز على تناول الأطعمة الغنيّة بالفيتامينات والمعادن الضروريّة لتحفيز إنبات الشعر، ومن أبرز تلك العناصر ومصادرها:

[٥] فيتامين A: الموجود في البطاطا الحلوة والجزر والقرع والسبانخ واللفت، وجميعها غنية بالبيتا كاروتين الذي يحوّله الجسم إلى فيتامين A، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانيّة، مثل الحليب والبيض ولبن الزبادي.

فيتامينات المجموعة B: كالحبوب الكاملة، اللوز، اللحوم والأسماك والمأكولات البحريّة والخضار الورقية داكنة اللون. فيتامين C: الحمضيات بأشكالها والفراولة والفلفل والجوافة. فيتامين D: مثل الأسماك وزيت كبد الحوت والفطر. فيتامين E: مثل بذور عباد الشمس واللوز والسبانخ والأفوكادو.

الحديد: المحار، البيض، اللحوم الحمراء، السبانخ، العدس. الزنك: المحار، لحم البقر، السبانخ، القمح، بذور اليقطين والعدس.

تناول بعض الفيتامينات والمكمّلات الغذائيّة المفيدة لإنبات الشعر ومنع تساقطه، مثل فيتامين B، و B5، و C، و D، بالإضافة إلى زيت السمك والزنك والحديد.

[٦] العلاج بالليزر لإنبات الشعر، فابتكر العلماء هذه الطريقة التي تعمل على تحفيز فروة الرأس على إنبات الشعر

. [٧] اللجوء إلى بعض العمليات الجراحيّة كعملية زرع الشعر، ويحدّد الطبيب نوع العملية وكيفية إجرائها، بناءاً على نوع وكمية تساقط الشعر وظروف المصاب ورغباته، أمّا عن الأشخاص الذين بحاجة لإجراء هذه العملية، فهم: [٨]