القبض على مسلح إيراني بالقرب من منتجع ترامب في فلوريدا (صور)

قالت الشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على رجل مسلح فوق جسر يقع شمالي منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “مار لاغو”، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية إنه مواطن إيراني. ولم يكن لدى الرجل أي عنوان معروف وتم احتجازه مساء الجمعة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تلقت الشرطة بلاغا صباح الجمعة عن وجود شخص يشتبه به على جسر فلاغر، وبعد القبض عليه، اكتشفت أن الشخص مواطن إيراني وكان بحوزته منجل وفأس وسكين، كما كان بحوزته أيضا 22 ألف دولار أمريكي نقدا.

ونقلت الشرطة في بيان أن الرجل سيمثل أمام المحكمة بعد استكمال التحقيق معه.

🚨BREAKING NEWS... We’ll likely be hearing more about this... #Vigilance UPDATED: Palm Beach: Iranian national detained by police had knives, ax, machete, $22K - News - Palm Beach Daily News - Palm Beach, FL https://t.co/UctM6y7RJB

Police have arrested an #Iranian national, identified as Masoud Yareilzoleh, about 4 miles from #Trump's Mar-a-Lago resort in Palm Beach. Yareilzoleh was carrying a machete, pickaxe, two knives, and $22,000 in cash; he had a car parked at the airport. https://t.co/ky3BrskgtC pic.twitter.com/VJWIQacA69