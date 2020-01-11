تسجيل الدخول
» » القبض على مسلح إيراني بالقرب من منتجع ترامب في فلوريدا (صور)

القبض على مسلح إيراني بالقرب من منتجع ترامب في فلوريدا (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
القبض على مسلح إيراني بالقرب من منتجع ترامب في فلوريدا (صور)

قالت الشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على رجل مسلح فوق جسر يقع شمالي منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “مار لاغو”، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية إنه مواطن إيراني. ولم يكن لدى الرجل أي عنوان معروف وتم احتجازه مساء الجمعة.

اقرأ أيضا...

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تلقت الشرطة بلاغا صباح الجمعة عن وجود شخص يشتبه به على جسر فلاغر، وبعد القبض عليه، اكتشفت أن الشخص مواطن إيراني وكان بحوزته منجل وفأس وسكين، كما كان بحوزته أيضا 22 ألف دولار أمريكي نقدا.

ونقلت الشرطة في بيان أن الرجل سيمثل أمام المحكمة بعد استكمال التحقيق معه.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365610

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.