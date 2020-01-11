أم الشاب السوري القتيل في منزل نانسي عجرم: لهذه الدرجة الدم السوري رخيص؟

أم الشاب السوري القتيل في منزل نانسي عجرم تصرخ: لهذه الدرجة الدم السوري رخيص؟

الأم تتحدث عن “فبركة تمثيلية” وسط دعاوى للتحقيق في “القتل العمد”، والقضاء يستدعي نانسي عجرم للتحقيق.. إليك القصة من جانبها.