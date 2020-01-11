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أم الشاب السوري القتيل في منزل نانسي عجرم: لهذه الدرجة الدم السوري رخيص؟

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني

أم الشاب السوري القتيل في منزل نانسي عجرم تصرخ: لهذه الدرجة الدم السوري رخيص؟
الأم تتحدث عن “فبركة تمثيلية” وسط دعاوى للتحقيق في “القتل العمد”، والقضاء يستدعي نانسي عجرم للتحقيق.. إليك القصة من جانبها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365627

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