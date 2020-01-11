الرياض تحتضن مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع

ويمثل هذا المؤتمر وللمرة الرابعة على التوالي دعماً للجمعية ومحفزاً لها في مساعيها مع صناع القرار في إيجاد صيغة لتقديم خدمات راقية للمصابين بالمرض من خلال شمولهم ضمن تصنيف الإعاقة وإدراجهم ضمن القائمة التي تكفل للمريض واسرته كافة الحقوق والتشريعات، والتي تواكب اهتمام وتوصيات الدولة -أيدها الله- بقضية ألزهايمر والمصابين به وكبار السن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) اللذين يقدمان أشكال الدعم والمساندة لهذه القضية التي نقلتها الجمعية من الهم الخاص إلى قضية مجتمع، ولكل ما من شأنه خدمة قضايا الوطن والمواطن.

هذا وتأتي مواكبة الجمعية للرؤية السديدة 2030 والتي وضعتها الجمعية من ضمن أولوياتها وخططها الاستراتيجية حيث عقدت الشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات منها الصحية والاجتماعية لبذل المزيد من الجهود في تقديم الرعاية والاهتمام بهذه الفئة الغالية، والتعامل مع مرض ألزهايمر في جميع مراحله، والعمل على إيجاد مجتمع واع بهذا المرض من خلال المتابعة والدعم للبحوث العلمية الخلاقة.

ويهدف المؤتمر إلى خدمة المصابين بالمرض ألزهايمر، الواقع والمأمول وكافة مجالات الوقاية والرعاية، وتعميق مفهوم الشراكات والتعاون على المستويات كافة، إضافة إلى بحث سبل تحسين حياة المصابين بألزهايمر.

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية هي: كيفية التعامل مع المريض في المراحل المتقدمة، وأهمية الوقاية من المرض، وتطوير مجالات العلاج والأدوية، والجانب القانوني للمريض وأسرته، وأخيراً أهمية التشخيص ومراحله.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء في مجال البحث العلمي من المملكة وخارجها، كما يصاحب المؤتمر محاور تفاعلية لمراحل المرض وأركان حسية لوجستية، واتفاقيات وشراكات، كما سيتم تكريم عدد من الجهات والشخصيات الداعمين لرسالة الجمعية والمساندين لأنشطتها وبرامجها المختلفة، وسيحصل المشاركون في المؤتمر من ذوي التخصصات الصحية على 22 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

وللمشاركة في المؤتمر، تهيب الجمعية بالراغبين في التسجيل من المختصين والمهتمين والعاملين في الحقل الصحي ومراكز رعاية كبار السن وغيرها من الجهات ذات العلاقة، تعبئة استمارة التسجيل في الرابط الموجود في موقع الجمعية على شبكة الإنترنت www.alz.org.sa الخاص بالمؤتمر .