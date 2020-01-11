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طعناها 100 طعنة قبل إحراق منزلها.. أخوان يقتلان معلمتهما السابقة بوحشية

كل الوطن- فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
طعناها 100 طعنة قبل إحراق منزلها.. أخوان يقتلان معلمتهما السابقة بوحشية

كل الوطن-  متابعات- جريدة الجزيرة : حُكم بالإعدام على اثنين من الإخوة يتراوح عمراهما بين 19 و 21 عامًا لقتلهما بوحشية مدرستهما السابقة. وينتظر ستانيسلاف كوستسو (19 عامًا) وشقيقه إيليا (21 عامًا) تنفيذ حكم الإعدام فيهما رمياً بالرصاص، الطريقة المعتمدة للإعدام في بيلاروسيا. وفق ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأدين الأخوان بتهمة طعن المعلمة ناتاليا كوستريتسا حوالي 100 مرة قبل إشعال النار في منزلها.

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وكان الأخوان ينتقمان من المعلمة بعد مطالبتها بإبعاد أطفال أختهما  عن حضانتها، لخطورتها عليهما.

وقال حاكم بيلاروسيا في ديسمبر عن الأخوين إنهما: “اثنان من الحثالة” ما يفقدهما الأمل في العفو الرئاسي، الوحيد الذي يمكن أن ينتشلهما من غرفة الإعدام.

وأضاف حاكم بيلاروسيا: “طعناها وظلا يقطعانها طوال الليل. كانا يقتلانها طوال الليل. “توسلت إليهما، وفي النهاية، أجهزا رغم مناشداتها”.

وتم القبض على الأخوين عندما تم العثور على جهاز الكمبيوتر المسروق من المعلمة في منزلهما. واعترفا بطعنها حتى الموت ورمي السكين في نهر سوج المحلي.”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365664

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