10 آلاف جمل مهدد بالقتل في أستراليا…للحد من استهلاكها الكثير من المياه

كل الوطن- وكالات- رويترز: أعلنت السلطات الأسترالية، عزمها على قتل أكثر من 10 آلاف جمل، للحد من استهلاكها الكثير من المياه في مناطق الجنوب، بما يؤدي إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.

وأفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، بأن عملية الإعدام ستبدأ يوم الأربعاء باستخدام المروحيات، بعدما تم الاتفاق مع عدد من القناصين المحترفين. وعقب الانتهاء من عملية الإعدام، سيتم ترك جثث الحيوانات لفترة، قبل حرقها أو دفنها.

وأشارت السلطات إلى أنه سيتم إعدام هذا العدد من الجمال، بسبب المخاوف من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أن ما ينتجه الحيوان من غاز الميثان يعادل طن واحد من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

ولفتت الصحيفة إلى أن تزايد شكاوى السكان المحليين في الآونة الأخيرة بسبب توغل قطعان الجمال في أراضيهم، وإفسادها لمصادر المياه.