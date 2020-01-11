تسجيل الدخول
» » لأول مرة بعد “استقلال” الأمير هاري وميغان.. الملكة إليزابيث تظهر على الملأ (فيديو)

لأول مرة بعد “استقلال” الأمير هاري وميغان.. الملكة إليزابيث تظهر على الملأ (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
لأول مرة بعد “استقلال” الأمير هاري وميغان.. الملكة إليزابيث تظهر على الملأ (فيديو)

ظهرت الملكة إليزابيث الثانية البالغة 93 من عمرها وهي تقود سيارتها وذلك لأول مرة بعد بيان حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حيث أعلنا عن استقلالهم المالي ورغبتهما في العيش في أمريكا الشمالية وبريطانيا معا.

ووفقا لمجلة “بيبول”، تم رصد الملكة في مزرعتها ساندرينغهام خلال وقت الغذاء وبدت الملكة وكأنها غاضبة.

اقرأ أيضا...

وكانت الملكة ترتدي شال “هيرميس” مع صورة لكلب، كما لاحظ المراقبون أن كلبا كان يجلس على المقعد الخلفي للسيارة أيضا.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، يوم الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، اعتزامهما التخلي عن صفتهما الملكية، والتنازل عن دورهما كـ”عضوين رفيعي المستوى”.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365686

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.