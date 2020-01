لأول مرة بعد “استقلال” الأمير هاري وميغان.. الملكة إليزابيث تظهر على الملأ (فيديو)

ظهرت الملكة إليزابيث الثانية البالغة 93 من عمرها وهي تقود سيارتها وذلك لأول مرة بعد بيان حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حيث أعلنا عن استقلالهم المالي ورغبتهما في العيش في أمريكا الشمالية وبريطانيا معا.

ووفقا لمجلة “بيبول”، تم رصد الملكة في مزرعتها ساندرينغهام خلال وقت الغذاء وبدت الملكة وكأنها غاضبة.

Queen Elizabeth Emerges Looking Stern-Faced for First Time Since Meghan and Harry Bombshell The British monarch, 93, was photographed looking somber behind the wheel of a Land Rover at lunchtime Friday. Too Old To Drive Safely 🛑 https://t.co/zrUXwzrHKA

وكانت الملكة ترتدي شال “هيرميس” مع صورة لكلب، كما لاحظ المراقبون أن كلبا كان يجلس على المقعد الخلفي للسيارة أيضا.

Imagine you are walking on the street. Suddenly, you hear a roaring engine. A Range Rover starts to run you down. You start to sprint, turning back to see who it is driving. It is her Majesty Queen Elizabeth II, with rage in her eyes.pic.twitter.com/wUh9dH5dbu