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الاستطلاعات تشير إلى أن إسرائيل في “ورطة انتخابية”جديدة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
الاستطلاعات تشير إلى أن إسرائيل في “ورطة انتخابية”جديدة

أظهر استطلاعان للرأي العام عجز جميع المعسكرات السياسية في إسرائيل عن تشكيل ائتلاف حكومي في حال إجراء انتخابات جديدة

وحسب نتائج الاستطلاعين اللذين نشرتهما صحيفتا “يسرائيل هيوم” و”ماكور ريشون”، فإنه لو أجريت الانتخابات التشريعية أمس لحصل معسكر الوسط واليسار على 59 مقعدا في الكنيست على الأكثر، ومعسكر اليمين على 58 مقعدا على الأكثر

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وأظهر استطلاع آخر، نشره موقع “والا” الإخباري أمس الخميس، النتائج نفسها

وبحسب الاستطلاع، يحصل حزب العمل والمعسكر الديمقراطي على 5 مقاعد لكل منهما، إذا خاض كل واحد الانتخابات بمفرده، أو 11 مقعدا إذا اتحدا، علما بأن مسألة التوحيد بينهما لا تزال قيد البحث

وأفادت صحيفة “ماكور ريشون”، بأن ما يعرقل تشكيل تحالف لأحزاب اليمين هو مسألة ضم حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتامار بن غفير إليه أم لا

يذكر أن القوى السياسية الإسرائيلية لم تتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل. ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمانية جديدة في مارس المقبل

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365695

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