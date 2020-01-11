مدير شركة يكافئ الموظفين غير المدخنين بإجازة

قرر مدير إحدى شركات التدريب تحفيز غير المدخنين من موظفي الشركة، بمكافئتهم بإضافة أربعة أيام إلى إجازاتهم السنوية.

وقال المدير الإداري، دون برايدن، إنه لاحظ أن المدخنين يقضون ما يصل إلى ساعة يوميا في استراحات التدخين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة ديلي ميل.

وأضاف برايدن، الذي يدير الشركة المتخصصة في التدريب وحلول التوظيف في مدينة ستراتون الإنكليزية، إنه قرر أن يبدأ العام الجديد بسياسة جديدة كليا.

“كنت أرى أن الموظفين يدخنون أربع أو خمس وحتى 10 سجائر يوميا، بما يستغرق 10 دقائق لكل مرة (..) نظرت إلى الآخرين خلال الاستراحات، كانوا دائما.. يحاولون القيام بعملهم، فاعتقدت أنه يجب تعويضهم”، يقول برايدن.

ويضيف أن ما دفعه لتطبيق الفكرة هو ما قرأه على وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الموظفين غير المدخنين يجب منحهم أربعة أيام عطلة إضافية، “الجميع كانوا يقولون إنها فكرة جيدة، لكن لا أحد طبقها فعليا”، فقرر أخذ زمام المبادرة وتطبيقها بنفسه.

ويأمل برايدن أن تحفز خطوته الشركات الأخرى على تطبيقها ومكافأة موظفيها وتحفيز المدخنين على الإقلاع عن عادتهم غير الصحية.

“ومن الطريف أنه عندما أعلن الأمر، قال البعض إنهم لن يدخنوا مرة أخرى (..) إذا تمكنوا من التوقف عن التدخين لمدة 12 شهرا، سأعطيهم الأيام الأربعة الإضافية”، يؤكد مدير الشركة.

وكالات