الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس (فيديو)

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، والتي تشمل العاصمة طرابلس، اعتبارا من الساعة الواحدة فجرا من يوم الأحد 12 جانفي 2020.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري في بيان “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارا من الساعة 00:01 من 12 جانفي 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”. وتعهد المتحدث باسم الجيش الليبي بأن “الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة”.

ويأتي إعلان هذه الهدنة استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بعد لقائهما في اسطنبول يوم 8 جانفي، لتسوية الأزمة الليبية تدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار، اعتبارا من منتصف ليل الأحد.

وأعلن بوتين اليوم السبت، أنه من المخطط عقد “مشاورات إضافية” مع طرفي الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكالات