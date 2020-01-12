مارك إسبر: السلطان قابوس ساهم في صنع شراكة عسكرية قوية بين أمريكا وسلطنة عمان

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن السلطان قابوس، ساهم في صنع شراكة عسكرية قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان.

وعبر إسبر، عن تعازيه وبالغ مواساته لشعب سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس، الذي وافته المنية، اليوم السبت.

وكتب على “تويتر”، اليوم السبت: “كان السلطان قابوس قائدا موقرا، ينال تقدير الشعب العماني، وكان من أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية الموقرين”.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان السلطاني العماني عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما. كما أعلن الديوان السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

في السياق ذاته، قالت صحف عمانية، إن “هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وقالت صحيفة “الوطن” العمانية، إن “حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان”.

ونعى قادة الدول العربية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر 79 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970.