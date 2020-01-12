الرئيس التونسي يزور غدا سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء

كل الوطن- سبتونيك عربى : يغادر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، يوم غد الأحد 12 يناير /ينايرالجاري، إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سُلطان عُمان.

وأقيمت مراسم تشييع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما.

وتم تنصيب سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، خلفا للسلطان قابوس بن سعيد والذي أكد على اتباع نهج السلطان قابوس وقال: “السلطان قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة. سنسير على نهج السلطان قابوس”.

وتابع السلطان هيثم بن طارق: “سنسير خارجيا على الخط الذي رسمه السلطان قابوس، وحريصون على عدم التدخل في شؤون الغير”.

وأكمل هيثم بن طارق: “سنواصل في تنفيذ السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي، وسنبني علاقاتنا مع دول العالم وفق نهج السلطان الراحل”.