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برعاية ولي العهد.. «أرامكو» تعلن انعقاد المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
برعاية ولي العهد.. «أرامكو» تعلن انعقاد المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات: ستعقد الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول IPTC 2020 في الفترة من 13 إلى 15 يناير 2020 في مركز إكسبو للمعارض بالظهران، حيث ستكون أرامكو السعودية هي المستضيف الحصري للمؤتمر.

وسيعقد المؤتمر برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وسيكون أول مؤتمر ومعرض عالمي متعدد التخصصات للنفط والغاز يعقد في المملكة. ويتوقع أن يحضره أكثر من 8000 مشارك.

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ويرعى المؤتمر أربع منظمات وجمعيات صناعية وهي: الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول (AAPG)، والرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365732

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